❗ В ТК хотят добавить положение о выплатах при увольнении безналом. Мнение эксперта по трудовому праву
28 июля 2025 года Брянская областная Дума внесла в Госдуму законопроект, который устранит неопределенности при перечислении выплат сотрудникам при увольнении.
Сейчас ст. 140 ТК обязывает работодателя выдать работнику все положенные ему выплаты в день увольнения. Если сотрудник в этот день не работал, то ему нужно отдать деньги не позднее следующего дня после предъявления требования о расчете.
Авторы законопроекта отмечают, что эту норму не меняли с 1971 года. Она работает только если сотрудник получает выплаты наличными. Однако если он получает деньги в безналичной форме, это вызывает правоприменительную коллизию.
Например, отсутствие работника на месте не мешает работодателю перевести средства на банковскую карту сразу в день увольнения. Поэтому не нужно ждать отдельного уведомления о выплате причитающихся сумм. Но многие работодатели трактуют закон буквально и нарушают сроки расчетов.
Законопроект позволит заполнить этот пробел и уточнить неопределенность.
«При окончательном расчете, производимом в безналичном порядке, выплата безоговорочно производится в последний день работы, при наличном — в последний день работы, но в случае невозможности ее выплаты в связи с отсутствием работника на работе, соответствующие суммы должны быть выплачены не позднее следующего дня после предъявления уволенным работником требования о расчете», — сказано в пояснительной записке.
Также авторы проекта уточняют, что для получения выплат от работодателей не нужно подавать никаких дополнительных требований.
В случае принятия закон начнет действовать с 1 марта 2026 года.
Специально для «Клерка» инициативу комментирует Елена Пономарева — эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра:
«Это тот случай, когда я согласна с предложением депутатов. Многие статьи Трудового кодекса РФ требуют актуализации, в том числе по порядку выплаты зарплаты. В действующей редакции данные нормы рассчитаны на наличные расчеты, а фактически заработная плата в основном перечисляется на счет работника в банке.
Сейчас уже речь идет о переходе на цифровые рубли, а Трудовой кодекс РФ все еще регламентирует наличные выплаты. И таких устаревших норм в законе очень много! Также данный законопроект предлагает корректировку применяемой терминологии, что делает нормы закона более точными».
Комментарии8
а кто распишется в приказе об увольнении? Как вручать трудовую книжку?
Нет уж, будь на месте и все получишь - и деньги, и документы.
Сначала подпись, потом деньги. А если деньги переведешь, потом за этим сотрудником бегать, чтобы подпись получить?
@бух2007, так некоторые и так пропадаю и деньги получать не хотят, и документы все подвисают. Если ему там 100 рублей получить - не пойдет бывали у меня такие. Один через 2 года прочухался - высылал заявление об отправке книжки в другой город. Сорвался просто и уехал на вахту на новой работе, увольняли за прогул))
@Елена Балаклицкая, я помню на первой своей работе, зашёл как-то в кабинет, где кадровик сидел, а там в ящичке прямо залежи трудовых книжек! По виду заполненных, по виду как обычных людей...
Интересуюсь - а эт чё такое? Что зачем и почему?... Не, ну чисто интерес гложет же...
А вот уволились и не получили. Ну не выбрасывать же, вдруг ещё придут...
Так там по-видимому этих уволенных не один десяток лет ждали!
Потом и кадровичка уволилась.. Потом я ещё лет пять вообще в единственном числе за всю бумагу поработал... Потом и я ушёл вместе с ликвидацией предприятия...
Те трудовые так и остались там лежать! Ну а куда я их дену?
А бывает увольнение налом?
Эпидемия проникла в регионы?
Ну и как? Устранили?
Увольняться-то он собирался, в день увольнения его нет, окончательно ничего не решилось, все свои выплаты по увольнению получил... А потом оказыватеся что он где нить.... в больничке, или ещё где... кароче выплачивай ему ещё зарплату, а про увольнение забудь! Про те выплаты - тоже
Куда ж вы лезете! Ну неужели в Брянской области других проблем нет? Ну там же.... ну не будем....
Ну нашли!...