❗ В ТК хотят добавить положение о выплатах при увольнении безналом. Мнение эксперта по трудовому праву

Сейчас Трудовой кодекс регулирует только правила наличных выплат при увольнении. В закон хотят добавить, что при безнале работодатель обязан рассчитаться с сотрудником сразу в день его увольнения.

28 июля 2025 года Брянская областная Дума внесла в Госдуму законопроект, который устранит неопределенности при перечислении выплат сотрудникам при увольнении.

Сейчас ст. 140 ТК обязывает работодателя выдать работнику все положенные ему выплаты в день увольнения. Если сотрудник в этот день не работал, то ему нужно отдать деньги не позднее следующего дня после предъявления требования о расчете.

Авторы законопроекта отмечают, что эту норму не меняли с 1971 года. Она работает только если сотрудник получает выплаты наличными. Однако если он получает деньги в безналичной форме, это вызывает правоприменительную коллизию.

Например, отсутствие работника на месте не мешает работодателю перевести средства на банковскую карту сразу в день увольнения. Поэтому не нужно ждать отдельного уведомления о выплате причитающихся сумм. Но многие работодатели трактуют закон буквально и нарушают сроки расчетов.

Законопроект позволит заполнить этот пробел и уточнить неопределенность.

«При окончательном расчете, производимом в безналичном порядке, выплата безоговорочно производится в последний день работы, при наличном — в последний день работы, но в случае невозможности ее выплаты в связи с отсутствием работника на работе, соответствующие суммы должны быть выплачены не позднее следующего дня после предъявления уволенным работником требования о расчете», — сказано в пояснительной записке.

Также авторы проекта уточняют, что для получения выплат от работодателей не нужно подавать никаких дополнительных требований.

В случае принятия закон начнет действовать с 1 марта 2026 года.

Специально для «Клерка» инициативу комментирует Елена Пономарева — эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра:

Елена Пономарева, эксперт

«Это тот случай, когда я согласна с предложением депутатов. Многие статьи Трудового кодекса РФ требуют актуализации, в том числе по порядку выплаты зарплаты. В действующей редакции данные нормы рассчитаны на наличные расчеты, а фактически заработная плата в основном перечисляется на счет работника в банке.

Сейчас уже речь идет о переходе на цифровые рубли, а Трудовой кодекс РФ все еще регламентирует наличные выплаты. И таких устаревших норм в законе очень много! Также данный законопроект предлагает корректировку применяемой терминологии, что делает нормы закона более точными».