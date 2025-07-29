Минцифры объяснило, кому грозит уголовная ответственность по закону о персональных данных

Специалистам по информационной безопасности (ИБ) можно работать с персональными данными, чтобы расследовать утечки и взломы.

Уголовная ответственность по закону о защите персональных данных грозит тем, кто незаконно передает, использует, хранит и собирает персданные, доступ к которым был получен неправомерно.

К ответственности привлекут и тех, кто создает и обеспечивает работу ресурсов, где хранится и распространяется такая информация.

«Под неправомерным доступом понимается незаконное воздействие на серверы, компьютеры и сети для нарушения процесса обработки и хранения персональных данных. Например, взлом, незаконное проникновение и кража», — сказано на сайте Минцифры.

Закон никак не ограничивает работу специалистов по информационной безопасности, которые расследуют утечки и взломы. Для них обработка персональных данных допускается в особых обстоятельствах, например, для обеспечения защиты жизни, здоровья и других интересов россиян.

Минцифры напоминает, что добросовестные ИБ-компании могут по-прежнему заниматься защитой персональных данных, но при соблюдении установленных законом условий.