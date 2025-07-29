💲 Каким будет курс доллара осенью 2025 года: прогноз

Эксперт считает, что доллар осенью будет стоить в России 83-89 рублей. Из-за того, что устойчивость рублю давала ключевая ставка, ее снижение может привести к ослаблению курса рубля по отношению к доллару.

Доцент Финансового университета при Правительстве Петр Щербаченко спрогнозировал курс доллара осенью 2025 года. Валюта будет стоить в диапазоне 83-89 рублей.

Устойчивость рубля обеспечивается высокой ключевой ставкой и рублевыми вкладами, которые поддерживают курс. Однако снижение «ключа» может ослабить эту поддержку, поэтому будет ослабление рубля. Об этом пишет RG.RU.

По мнению эксперта, в августе 2025 года доллар будет стоить в пределах 78-84 рублей. Рост выше этого уровня маловероятен, поскольку экспортеры продают 90% валютной выручки в РФ, чем обеспечивают поддержку рубля.

Также ключевыми факторами станут переговоры между Россией и Украиной, санкции и динамика снижения ключевой ставки.

Сегодня мы писали, что на межбанковском рынке курс евро подскочил выше 95 рублей впервые с 23 апреля 2025 года.