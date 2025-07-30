Новые основания для увольнения иностранцев поддержал кабмин: законопроект-2025. Мнение миграционного эксперта

Кабмин поддержал инициативу депутатов ГД, предложивших расширить перечень оснований для увольнения иностранцев, но при условии внесения корректировок в законопроект.

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанного замечания», — говорится в документе.

Законопроект вносит изменения в ст. 327.6 ТК. В перечень специальных оснований для прекращения трудового договора с иностранцем добавят случаи, когда работодатель обязан сократить численность иностранных работников во исполнение НПА субъекта РФ.

В частности, устраняется правовая коллизия при увольнении иностранных работников в связи с региональными ограничениями на их привлечение. Так, с 2014 года российские регионы могут ограничить привлечение иностранных работников, которые приезжают в России по визам, и в связи с этим работодатели обязаны уволить часть таких сотрудников.

Нарушение региональных требований приводит к штрафам до 1 млн рублей или заморозке деятельности. Но по трудовому законодательству региональные запреты не рассматриваются как основание для расторжения трудового договора. По новому законопроекту это основание для увольнения добавят в ТК.

В случае принятия закон вступит в силу со дня официального опубликования.

Свой комментарий «Клерку» дала Виктория Мележик — руководитель проекта по подбору иностранного персонала «Efsol», миграционный эксперт:

Виктория Мележик, миграционный эксперт

«Принятие данного законопроекта поможет работодателям избежать штрафных санкций при необходимости сокращения иностранного персонала в связи с принятием региональных актов. Но важно, чтобы вводимые изменения были конкретизированы и не создавали дополнительную правовую неопределенность для работодателей, а также региональных органов».

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