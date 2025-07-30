Депутат предложил провести аудит в сфере ЖКХ и «ужаснуться»

Из-за того, что никто не анализирует прибыль компаний в сфере ЖКХ, они могут выводить ее в другие предприятия.

Депутат Госдумы и руководитель федеральной сети партийных Центров защиты прав граждан Андрей Кузнецов предложил провести аудит компаний в сфере жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ).

Он считает, что на это стоит выделить год. Важно проверить все компании по стране.

«Мы ужаснемся, сколько денег мы найдем лишних, которые в народном хозяйстве сейчас не участвуют», — заявил Андрей Кузнецов.

Также он добавил, что сейчас никто не анализирует прибыль управляющих компаний в сфере ЖКХ. Не исключено, что деньги выводят «какие-то частные компании» или вообще — за границу.

Недавно мы писали, что управляющие компании хотят, чтобы их быстрее освободили от НДС.