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Аудит

Депутат предложил провести аудит в сфере ЖКХ и «ужаснуться»

Из-за того, что никто не анализирует прибыль компаний в сфере ЖКХ, они могут выводить ее в другие предприятия.

Депутат Госдумы и руководитель федеральной сети партийных Центров защиты прав граждан Андрей Кузнецов предложил провести аудит компаний в сфере жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ).

Он считает, что на это стоит выделить год. Важно проверить все компании по стране.

«Мы ужаснемся, сколько денег мы найдем лишних, которые в народном хозяйстве сейчас не участвуют», — заявил Андрей Кузнецов.

Также он добавил, что сейчас никто не анализирует прибыль управляющих компаний в сфере ЖКХ. Не исключено, что деньги выводят «какие-то частные компании» или вообще — за границу.

Недавно мы писали, что управляющие компании хотят, чтобы их быстрее освободили от НДС.

Автор

Илья Назаров
НДФЛ

Как продать ценные бумаги (ЦБ) в РФ без НДФЛ

Если кратко... 1) стать налоговым НЕрезидентом РФ. 2) стать налоговым резидентом страны с минимальным налогообложением доходов от продажи ЦБ и действующим СОИДН. 3) представить российскому брокеру сертификат налогового резидентства другой страны перед продажей портфеля ЦБ.

Комментарии

9
  • Анастасия

    Проводить аудит надо не только управляек, а главное, ресурсоснабжающих предприятий.

    • Ирина Е
      Специалист

      @Анастасия, вот после этого подорожание коммуналки будет не 15-20 процентов как в июле, а на все 50. Ибо потери организаций, получающих прибыль от торговли народным достоянием, должен покрывать народ))

    • Ирина Е
      Специалист

      @Анастасия, вот-вот, и от упущенной сверхприбыли! Люди - новый источник дохода! Казна-то пустеет быстрее, чем наполняется

    • Анастасия

      @Ирина Е, Источник в виде людей мы все видим - четка работает пишущая машинка штрафов на всё и вся))

  • Светлана

    У меня наивный вопрос - почему прибыль нельзя использовать так как хочется владельцу?

    • Светлана

      @Arhimed0, можно, превратив ее в какой-нибудь материальный актив

    • Arhimed0
      Главный бухгалтер

      @Светлана, не всегда! А ещё вся эта ваша прибыль всего лишь отражает стоимость этого материального актива. Причём не обязательно рыночную стоимость, а скорее всего ту, по которой этот актив числится на балансе, особенно если речь идёт о готовой продукции. Ой, там такие стоимости, порой, фигурируют... мама не горюй.

      Ну вот и трогай.... По факту потрогал телёночка, а по отчётности с прибылями - десять миллионов было! Потрогал? Ну теперь можешь кому-нить похвалиться "я десять миллионов в руках держал" )))))

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