Депутат предложил провести аудит в сфере ЖКХ и «ужаснуться»
Депутат Госдумы и руководитель федеральной сети партийных Центров защиты прав граждан Андрей Кузнецов предложил провести аудит компаний в сфере жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ).
Он считает, что на это стоит выделить год. Важно проверить все компании по стране.
«Мы ужаснемся, сколько денег мы найдем лишних, которые в народном хозяйстве сейчас не участвуют», — заявил Андрей Кузнецов.
Также он добавил, что сейчас никто не анализирует прибыль управляющих компаний в сфере ЖКХ. Не исключено, что деньги выводят «какие-то частные компании» или вообще — за границу.
Недавно мы писали, что управляющие компании хотят, чтобы их быстрее освободили от НДС.
Комментарии9
Проводить аудит надо не только управляек, а главное, ресурсоснабжающих предприятий.
@Анастасия, вот после этого подорожание коммуналки будет не 15-20 процентов как в июле, а на все 50. Ибо потери организаций, получающих прибыль от торговли народным достоянием, должен покрывать народ))
@Ирина Е, потери от чего? Или упущенной сверхприбыли?
@Анастасия, вот-вот, и от упущенной сверхприбыли! Люди - новый источник дохода! Казна-то пустеет быстрее, чем наполняется
@Ирина Е, Источник в виде людей мы все видим - четка работает пишущая машинка штрафов на всё и вся))
У меня наивный вопрос - почему прибыль нельзя использовать так как хочется владельцу?
@Светлана, потому что это абстрактный показатель. Прибыль нельзя потрогать и подержать в руках.
@Arhimed0, можно, превратив ее в какой-нибудь материальный актив
@Светлана, не всегда! А ещё вся эта ваша прибыль всего лишь отражает стоимость этого материального актива. Причём не обязательно рыночную стоимость, а скорее всего ту, по которой этот актив числится на балансе, особенно если речь идёт о готовой продукции. Ой, там такие стоимости, порой, фигурируют... мама не горюй.
Ну вот и трогай.... По факту потрогал телёночка, а по отчётности с прибылями - десять миллионов было! Потрогал? Ну теперь можешь кому-нить похвалиться "я десять миллионов в руках держал" )))))