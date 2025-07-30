Через Госуслуги пользователи получили больше 33 млн выписок из ЕГРН: какие запрашивают чаще всего

В 2025 году самой популярной выпиской из Единого государственного реестра недвижимости стал документ об объекте недвижимости и правах на него.

С марта 2023 года Росреестр выдал на портале Госуслуг более 33 млн экспресс-выписок из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Их предоставляют онлайн и бесплатно.

«В отличие от обычной выписки, срок изготовления которой занимает до трех рабочих дней, экспресс-выписка формируется в течение нескольких секунд, что очень удобно», — объяснил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.

В 2023 году пользователи получили 13,2 млн экспресс-выписок, в 2024 — 13,8 млн, а в первом полугодии 2025 года — еще 6 млн. Документы имеют ту же юридическую силу, что и выписки, заказанные в МФЦ.

Доля электронных услуг Росреестра выросла до 67% или более чем в три раза с 2020 года. Электронную ипотеку оформляют до 90% пользователей. В пять раз чаще стали онлайн регистрировать договоры долевого участия: доля достигла 99,9%.

С начала 2025 года самыми востребованными стали выписки из ЕГРН о правах на объекты недвижимости. За полгода из заказали более 38 млн, что составило 35,7% от общего числа всех документов, выданных из ЕГРН.

На втором месте — выписки об объекте недвижимости с характеристиками. Их выдали свыше 34 млн или на 4% больше, чем в 2024 году.

Третье место по популярности у выписок из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на недвижимость. За шесть месяцев 2025 года их выдали 22,8 млн раз.