⏳ До 1 августа 2025 работодателям нужно обратиться в СФР за возмещением расходов на охрану труда

Чтобы получить компенсацию за проведение предупредительных мер по охране труда, следует согласовать финансирование.

Работодатели имеют право на возмещение расходов по проведению предупредительных мер по охране труда. Для этого нужно составить план финансового обеспечения таких мер на текущий год и отправить его в СФР.

Отправить заявление и план нужно до 1 августа, напоминает СФР.

Направить документы можно через Госуслуги, по почте или отнести в отделение фонда.

Другие документы по направлениям расходов не нужны. Исключение – если в плане финобеспечения есть покупка оборудования для безопасного ведения горных работ в рамках модернизации основных производств. Тогда нужно приложить подтверждающие документы.

Решение о согласовании финансового обеспечения СФР примет в течение 10 рабочих дней.

Если в плане есть приобретение оборудования для безопасного ведения горных работ в рамках модернизации основных производств – рассматривать заявку будут до 18 рабочих дней.

Чтобы получить возмещение, на момент подачи заявления у работодателя не должно быть долгов по страховым взносам, пеням и штрафам.

Если работодатель заявил сумму меньше расчетного объема, можно еще раз подать заявление и план финансового обеспечения до 1 сентября.

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