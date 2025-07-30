В 2025 году 45 тысяч россиян зарабатывают больше 1 млн рублей в месяц

В два раза выросло число сотрудников, которые зарабатывают больше миллиона рублей в месяц.

В 2025 году зарплату свыше 1 млн рублей в месяц получают больше 45 тыс. человек. Доля россиян с таким заработком составила 0,16% от общего числа работников. Для сравнения, в 2023 году их было 0,08%.

От 1 до 2 млн рублей зарабатывают 34 399 человек, от 2 до 3 млн — 5 728, а больше 3 млн в месяц имеют 5 301 человек. В общей сложности таких сотрудников 45 428. Это в два раза больше, чем в 2023 году. Тогда миллионы получали только 24 400 человек. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

Чаще всего миллионеры работают в сфере информации и связи (9,9 тыс. человек), в торговле (6,7 тыс.), обрабатывающей промышленности (6,3 тыс.), а также в финансовых компаниях (6,2 тыс.).

Если сравнивать с результатами, которые были два года назад, то больше всего сотрудников-миллионеров было в торговле, обрабатывающей промышленности и финансах.