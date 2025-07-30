15% россиян согласны брать деньги в долг у «черных кредиторов»

Основные причины обращений к черным кредиторам: выгодные процентные ставки, отказ официальных организаций в кредитовании и отсутствие у заемщика подтвержденного дохода.

Взять в долг у черных кредиторов готовы до 15% жителей страны. Это может привести к росту нелегального кредитования, которое станет популярным на фоне ужесточения регулирования микрофинансовых организаций.

Около 6% россиян будут готовы обратиться в компании, которые выдают займы без лицензии Центробанка, но только если ставка по кредиту будет всего на 1 процентный пункт ниже, чем у официальных банков. Об этом сказано в опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

К черным кредиторам готовы пойти 24% заемщиков микрофинансовых организаций, еще 15% обратятся, если нелегалы предложат ставку на 7 процентных пунктов ниже.

70% респондентов будут готовы занять деньги у черных кредиторов, если им откажут МФО с лицензиями. 49% в качестве причины назвали отсутствие официального дохода, который требуют легальные компании. 40% отметили, что у нелегалов получить деньги можно проще и быстрее. Четверть участников опроса обратятся к их услугам только при наличии нелегальных долгов из-за азартных игр.