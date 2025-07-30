Прокуратура рассказала о нарушениях в трудовых договорах с подростками

В трудовых договорах с подростками нужно указывать, что они тоже имеют право на отпуск, а также сроки выплаты зарплаты.

Принимая на работу подростков во время школьных каникул, работодателям нужно обратить внимание на формулировки в трудовых договорах с ними.

В документах должно быть сказано про отпуск, на который подростки имеют право даже при срочных контрактах. Об этом пишет RG.RU со ссылкой на исполняющего обязанности прокурора Дзержинского района Перми Андрея Бормотина.

Также путаница может возникнуть с выплатой зарплаты молодым сотрудникам.

Согласно закону, выплаты должны быть не реже двух раз в месяц.

Если подростки устроились на работу, например, 2 июля, то первые деньги они должны получить не только 30 июля, но и ранее.

Эти нарушения нашли при проверке одного из заводов в Перми, куда устроились на работу 25 школьников от 14 до 17 лет.

После прокурорской проверки работодателя оштрафовали, документы переоформили, а подросткам выплатили положенные деньги.