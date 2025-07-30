Прокуратура рассказала о нарушениях в трудовых договорах с подростками
Принимая на работу подростков во время школьных каникул, работодателям нужно обратить внимание на формулировки в трудовых договорах с ними.
В документах должно быть сказано про отпуск, на который подростки имеют право даже при срочных контрактах. Об этом пишет RG.RU со ссылкой на исполняющего обязанности прокурора Дзержинского района Перми Андрея Бормотина.
Также путаница может возникнуть с выплатой зарплаты молодым сотрудникам.
Согласно закону, выплаты должны быть не реже двух раз в месяц.
Если подростки устроились на работу, например, 2 июля, то первые деньги они должны получить не только 30 июля, но и ранее.
Эти нарушения нашли при проверке одного из заводов в Перми, куда устроились на работу 25 школьников от 14 до 17 лет.
После прокурорской проверки работодателя оштрафовали, документы переоформили, а подросткам выплатили положенные деньги.
Комментарии2
То есть с трудовом договоре с подростком должен быть практически полностью переписан весь ТК в части всех его прав ?
Типа, если в договоре про отпуск отдельно не оговорено, то ему его не дадут - в ЭЭТОМ увидели нарушенные его права?
А когда у взрослого ээтот пункт не озвучивается, предполагая, что у него будет обычный стандартный для всех отпуск в 28 дней, то это нормально?
Это называется, что нужно было придраться хоть к чему-нибудь?
Ну так под каким углом, я за пару минут найду нарушение в любом договоре с любым работником самой Прокурватурвы!!
Однозначно в том договоре пропустили какую-нить статью из ТК, или из закона о государственных служащих, закона о Прокуратуре! Нужно же ВСЁ переписывать! А иначе тот закон и действует! Значит Прокуратура ущемляет права своих Прокуроров!
Бред Бредовый на Бреду
Да пофиг всё Ваше внимание! Всё равно Вы что-нибудь да пропустите из прописанного в законодательстве!
Вспомнил!
Я в школе был. Как-то Прокурор Устав взял "почитать". При возвращении сказал что всё нормально. Но есть одно замечание - нужно добавить один пункт!
То что мы не имеем право принимать на работу имеющих судимость!
Говорю ему, а если это не прописано, то я могу принять? Ведь это требование вытекает НЕ из Устава Предприятия! А из требований ЗАКОНОВ ! И мы и так никак не можем.... и если вдруг посмеем, то это будет нарушением хоть есть в Уставе, хоть нет... И вообще, при чём тут Устав, при обсуждении ЭТОГО вопроса?
Я не выдержал: "*** буду
Бизнесмена я не убивал!"
Ну докажи ему верблюду
Он на всё на свете наплевал.
Я ж как месяц под надзором
Капитан тому был сильно рад
И, чтобы получить майора
На меня повесил он жмура.
Нет!
Это фраза обязательно должна быть в Уставе!
Так и пришлось вносить правки.... Это побегушки... да ещё сколько! финансовые затраты....