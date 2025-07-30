💻 Компенсация удаленщику неподтвержденных расходов на свою технику освобождена от НДФЛ в пределах лимита

Дистанционному работнику положена компенсация за использование своего оборудования. Для освобождения ее от НДФЛ нужны подтверждающие документы.

Минфин разъяснил порядок освобождения от НДФЛ компенсации расходов удаленного сотрудника на использование техники, ПО и связи.

В письме от 25.04.2025 № 03-04-06/41956 ведомство напоминает, что дистанционщик имеет право на возмещение расходов на оборудование, связь, софт: ст. 312.6 ТК.

Порядок, сроки и размеры компенсации определяются коллективным договором, ЛНА, трудовым договором, допсоглашением к ТД.

Такие выплаты освобождаются от НДФЛ согласно абз. 12 п. 1 ст. 217 НК: