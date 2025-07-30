💻 Компенсация удаленщику неподтвержденных расходов на свою технику освобождена от НДФЛ в пределах лимита
Минфин разъяснил порядок освобождения от НДФЛ компенсации расходов удаленного сотрудника на использование техники, ПО и связи.
В письме от 25.04.2025 № 03-04-06/41956 ведомство напоминает, что дистанционщик имеет право на возмещение расходов на оборудование, связь, софт: ст. 312.6 ТК.
Порядок, сроки и размеры компенсации определяются коллективным договором, ЛНА, трудовым договором, допсоглашением к ТД.
Такие выплаты освобождаются от НДФЛ согласно абз. 12 п. 1 ст. 217 НК:
в размере не более 35 руб. за каждый день работы на удаленке – для неподтвержденных расходов;
либо полностью – если такие расходы подтверждены документально.
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