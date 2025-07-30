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НДФЛ

В Госдуме предлагают удерживать НДФЛ там, где сотрудник живет, а не работает + опрос

Чтобы региональные бюджеты не теряли доход из-за трудовой миграции жителей, законодатели подготовили законопроект, который позволит зачислять НДФЛ по месту жительства сотрудника.

30 июля 2025 года Заксобрание Омской области внесло в Госдуму законопроект, по которому изменится порядок уплаты НДФЛ. Налог будут взимать не по месту работы, а по адресу регистрации человека.

Сейчас п. 7 ст. 226 НК предусматривает, что НДФЛ поступает в региональный бюджет по месту учета налогового агента, то есть работодателя. В результате субъекты РФ, где развита трудовая миграция, несут значительные потери.

«Предлагаемый новый порядок уплаты НДФЛ восстановит справедливое распределение налога и существенным образом пополнит доходную базу консолидированных бюджетов субъектов РФ», — сказано в пояснительно записке.

Например, в Омской области часть жителей предпочитает работать вахтовым методом в Тюменской области. Там платят больше и есть дополнительные надбавки и поощрения. Если средний размер зарплаты за 2023 год в Омской области — 55 227 рублей, то в Тюменской — 71 184, в Югре — 108 148, в ЯНАО — 145 050.

Авторы проекта отмечают, что из-за трудовой миграции бюджет Омской области в 2023 году потерял 13,6 млрд рублей.

В случае принятия закон всупит в силу с 1 января 2026 года.

Где справедливо удерживать НДФЛ?

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Автор

Илья Назаров
НДФЛ

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Если кратко... 1) стать налоговым НЕрезидентом РФ. 2) стать налоговым резидентом страны с минимальным налогообложением доходов от продажи ЦБ и действующим СОИДН. 3) представить российскому брокеру сертификат налогового резидентства другой страны перед продажей портфеля ЦБ.

Комментарии

2
  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    Как раз в этом и есть стимул для губеров - пусть создают рабочие места, пусть принимают хоть какие-то меры для повышения зарплат, ....

    В общем пусть РАБОТАЮТ ! И как раз в той сфере деятельности, для которой они на работу принимались. А не просто сидеть с девочками на коленках.

    Или как некоторые в последнее время - а делать нечего, повезу-ка я ... воду для ребят на фронте!

    Какая хорошая работа! Сидит рядом с водителем спит неделю! А он "воду везёт"! Ну тогда и зарплата соответствующая должна быть - половина МРОТ ! Ибо воду везёт водитель, а этот "хрен в распашонке, зовущийся и мнящий себя каким-то там губернатором" просто сидит рядом!

    В это время он напоминает не губернатора, пусть даже и самого плохого, нет, когда таких показывают по экранам... мне сразу почему-то вспоминается... Ванюшка из "Судьбы человека". Типа ребятёнка прокатить решили, позабавить!

    По месту работы и без вариантов!

    • Arhimed0
      Главный бухгалтер

      По месту работы и без вариантов!

      или заставить губренатора самому всё это делить и разруливать! Ну, ему же деньги нужны! Вот пускай выискивает сколько и на ком он потерял. Должен же он в конце концов ну хоть что-то делать? Или... действительно только воду возить?

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