В Госдуме предлагают удерживать НДФЛ там, где сотрудник живет, а не работает + опрос

Чтобы региональные бюджеты не теряли доход из-за трудовой миграции жителей, законодатели подготовили законопроект, который позволит зачислять НДФЛ по месту жительства сотрудника.

30 июля 2025 года Заксобрание Омской области внесло в Госдуму законопроект, по которому изменится порядок уплаты НДФЛ. Налог будут взимать не по месту работы, а по адресу регистрации человека.

Сейчас п. 7 ст. 226 НК предусматривает, что НДФЛ поступает в региональный бюджет по месту учета налогового агента, то есть работодателя. В результате субъекты РФ, где развита трудовая миграция, несут значительные потери.

«Предлагаемый новый порядок уплаты НДФЛ восстановит справедливое распределение налога и существенным образом пополнит доходную базу консолидированных бюджетов субъектов РФ», — сказано в пояснительно записке.

Например, в Омской области часть жителей предпочитает работать вахтовым методом в Тюменской области. Там платят больше и есть дополнительные надбавки и поощрения. Если средний размер зарплаты за 2023 год в Омской области — 55 227 рублей, то в Тюменской — 71 184, в Югре — 108 148, в ЯНАО — 145 050.

Авторы проекта отмечают, что из-за трудовой миграции бюджет Омской области в 2023 году потерял 13,6 млрд рублей.

В случае принятия закон всупит в силу с 1 января 2026 года.