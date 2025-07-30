В Госдуме предлагают удерживать НДФЛ там, где сотрудник живет, а не работает + опрос
30 июля 2025 года Заксобрание Омской области внесло в Госдуму законопроект, по которому изменится порядок уплаты НДФЛ. Налог будут взимать не по месту работы, а по адресу регистрации человека.
Сейчас п. 7 ст. 226 НК предусматривает, что НДФЛ поступает в региональный бюджет по месту учета налогового агента, то есть работодателя. В результате субъекты РФ, где развита трудовая миграция, несут значительные потери.
«Предлагаемый новый порядок уплаты НДФЛ восстановит справедливое распределение налога и существенным образом пополнит доходную базу консолидированных бюджетов субъектов РФ», — сказано в пояснительно записке.
Например, в Омской области часть жителей предпочитает работать вахтовым методом в Тюменской области. Там платят больше и есть дополнительные надбавки и поощрения. Если средний размер зарплаты за 2023 год в Омской области — 55 227 рублей, то в Тюменской — 71 184, в Югре — 108 148, в ЯНАО — 145 050.
Авторы проекта отмечают, что из-за трудовой миграции бюджет Омской области в 2023 году потерял 13,6 млрд рублей.
В случае принятия закон всупит в силу с 1 января 2026 года.
Где справедливо удерживать НДФЛ?
Анонимный опрос
Комментарии2
Как раз в этом и есть стимул для губеров - пусть создают рабочие места, пусть принимают хоть какие-то меры для повышения зарплат, ....
В общем пусть РАБОТАЮТ ! И как раз в той сфере деятельности, для которой они на работу принимались. А не просто сидеть с девочками на коленках.
Или как некоторые в последнее время - а делать нечего, повезу-ка я ... воду для ребят на фронте!
Какая хорошая работа! Сидит рядом с водителем спит неделю! А он "воду везёт"! Ну тогда и зарплата соответствующая должна быть - половина МРОТ ! Ибо воду везёт водитель, а этот "хрен в распашонке, зовущийся и мнящий себя каким-то там губернатором" просто сидит рядом!
В это время он напоминает не губернатора, пусть даже и самого плохого, нет, когда таких показывают по экранам... мне сразу почему-то вспоминается... Ванюшка из "Судьбы человека". Типа ребятёнка прокатить решили, позабавить!
По месту работы и без вариантов!
или заставить губренатора самому всё это делить и разруливать! Ну, ему же деньги нужны! Вот пускай выискивает сколько и на ком он потерял. Должен же он в конце концов ну хоть что-то делать? Или... действительно только воду возить?