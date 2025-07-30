💬 Рабочая переписка без «спасибо» и «пожалуйста» — это хамство или деловой стиль? Мнения разделились

Бухгалтеры обсуждают неписаные правила переписки в рабочих чатах. Кто-то считает, что без слова «пожалуйста» получается грубо, а у других на это нет времени.

В нашем ТГ-канале «Красный уголок бухгалтера» обсуждают, нужны ли «реверансы» в деловой переписке.

Участницу обсуждения назвали «хамоватой» — из-за того, что она на просьбу подписать акт сверки ответила «мне нужно все проверить». Бухгалтер приложила скрин переписки с коллегой, и мнения в чате разделились.

Есть немного, но не критично.

Мне кажется, хамовато.

Как минимум, слово «пожалуйста» просится, а не «нужно это, нужно то» – и точка.

Слова «пожалуйста» там не хватило, весь тон беседы был бы другой. Так считают одни.

Но в основном бухгалтеры предпочитают общаться с коллегами без лишних, в том числе вежливых, слов. В том числе потому, что на это нет времени.

Не вижу хамства, деловой тон.

Какое нафиг «пожалуйста» в рабочей переписке, бухам некогда такое писать.

Честно говоря, хамства не вижу.

Время тратить на расшаркивания иногда просто нет.

Я наоборот устаю от длинных сообщений по типу: «простите – извините». Так пишут другие.

Мессенджеры не передают эмоции. Если нужно поговорить в дружеском тоне — можно позвонить, добавили в чате.

А как вы предпочитаете переписываться по рабочим вопросам? Максимально вежливо или кратко и по делу? Делитесь ниже в комментариях.