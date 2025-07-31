Эксперт ответит на все вопросы бухгалтеров об учете в строительстве

Разберитесь с особенностями учета в строительстве и тем, что нужно учесть в работе в строительной компании.

Стройка является одной из сложных сфер и это прямо отражается на бухгалтерском и налоговом учете. Процесс строительства достаточно сложный и длительный, включает много этапов и специфических операций, которые нужно предусмотреть и правильно оформить.

На бесплатном вебинаре «Особенности учета в строительстве. Частые вопросы бухгалтеров» рассмотрим основные особенности, на которые надо обратить внимание. Он состоится уже сегодня в 15:00 мск!

Мы разберем:

1. Участники стройки, виды и этапы работ.

2. Особенности у подрядчика, заказчика и застройщика.

3. Особенности учета в строительстве:

учет материалов;

учета затрат и формирования себестоимости строительства;

определение финансового результата.

4. НДС в строительстве: моменты признания доходов и расходов, нюансы учета НДС при длительных проектах.

5. Автоматизация учета в строительстве: какую программу использовать.

6. Часто задаваемые вопросы об учете в строительстве.

Спикер — Наталья Дорошенко, практикующий главный бухгалтер более 20 лет, действующий член ППБА России, налоговый консультант, руководитель аутсорсинговой компании «Новые системы учета».

Ждем вас на вебинаре сегодня в 15:00 мск!