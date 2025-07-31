Эксперт ответит на все вопросы бухгалтеров об учете в строительстве
Стройка является одной из сложных сфер и это прямо отражается на бухгалтерском и налоговом учете. Процесс строительства достаточно сложный и длительный, включает много этапов и специфических операций, которые нужно предусмотреть и правильно оформить.
На бесплатном вебинаре «Особенности учета в строительстве. Частые вопросы бухгалтеров» рассмотрим основные особенности, на которые надо обратить внимание. Он состоится уже сегодня в 15:00 мск!
Мы разберем:
1. Участники стройки, виды и этапы работ.
2. Особенности у подрядчика, заказчика и застройщика.
3. Особенности учета в строительстве:
учет материалов;
учета затрат и формирования себестоимости строительства;
определение финансового результата.
4. НДС в строительстве: моменты признания доходов и расходов, нюансы учета НДС при длительных проектах.
5. Автоматизация учета в строительстве: какую программу использовать.
6. Часто задаваемые вопросы об учете в строительстве.
Спикер — Наталья Дорошенко, практикующий главный бухгалтер более 20 лет, действующий член ППБА России, налоговый консультант, руководитель аутсорсинговой компании «Новые системы учета».
Ждем вас на вебинаре сегодня в 15:00 мск!
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