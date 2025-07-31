Убыток Почты России за шесть месяцев 2025 года увеличился до 10,4 млрд рублей

В течение полугода Почта России получила из бюджета 327 млн рублей субсидий, но и они не спасли от убытков.

30 июля 2025 года Почта России опубликовала бухгалтерскую отчетность по РСБУ за полугодие.

Чистый убыток компании вырос с 8,5 млрд рублей, который был с января по июнь 2024 года, до 10,4 млрд рублей в 2025 году. Об этом свидетельствует отчетность на сайте компании.

За полгода Почта получила 327 млн рублей субсидий из бюджета. Это в три раза больше, чем за весь 2024 год. Коммерческие направления выросли на 24% и принесли компании 2,9 млрд рублей.

«Почта продолжает удерживать социальные тарифы и поддерживать несжимаемую региональную сеть, что пока не позволяет компании продемонстрировать прибыль», — сказали в пресс-службе компании.

Там же добавили, что Почта России эффективно управляла расходами, ее операционные затраты на 6 процентных пунктов оказались ниже инфляции, а цифровизация процессов повысила производительности сети на 5,3%.

В 2024 году в отчете Почты России зафиксировали убыток в размере 20,5 млрд рублей. Недавно мы писали, что Счетная палата назвала деятельность Почты неэффективной и приносящей убытки.