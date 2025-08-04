Если превысили лимит по УСН, работать на патенте тоже нельзя

ИП, у которого доход за 2024 год был больше 60 млн, в 2025 году не сможет применять ПСН.

ИП не вправе работать на патентной системе налогообожения в 2025 году, если его доходы за предыдущий календарный год превысили 60 млн рублей.

«Если ИП применяет в календарном году ПСН и УСН, при определении величины доходов от реализации для целей соблюдения ограничения в 60 млн рублей учитываются доходы по обоим указанным специальным налоговым режимам», — пояснили налоговики в чате ФНС.

То есть ИП, у которого доходы в 2024 году на ПСН и/или УСН превысили 60 млн рублей, в 2025 году применять ПСН по другому виду деятельности не сможет. Такие разъяснения давала ФНС в письме от 24.12.2024 № СД-4-3/14537@.

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