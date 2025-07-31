В 2025 году в реестр Роструда попали 240 недобросовестных работодателей

Чаще всего в реестр недобросовестных работодателей включают ИП, которые оказывают бытовые и транспортные услуги, работают в клининге.

Роструд в 2025 году начал вести реестр недобросовестных работодателей, в него уже включили 240 компаний и ИП. В список попадают за нарушения прав сотрудников. В первую очередь это касается тех, кто подменяет трудовые отношения договорами ГПХ для экономии на налогах и страховых взносах.

Отказ заключать с работником трудовой договор считается административным правонарушением. Как только постановление об этом вступит в силу, компания или ИП попадет реестр недобросовестных работодателей. Об этом пишут «Известия».

В реестре больше всего компаний, которые работают в сферах транспорта, клининга, бытовых услуг, IT. Внимание Роструда привлекают мастера маникюра, парикмахеры, спортивные тренеры.

Чаще всего в список Роструда попадают ИП, но есть и крупные компании. Например, группа «Чистый город», которая занимается вывозом отходов, «Рыбокомбинат Ханты-Мансийский» или фирма по реконструкции и ремонту зданий «ТВК-инжиниринг».

«Открытый список нарушителей — не просто карательная мера, а инструмент общественного контроля и сигнал работодателям: прятаться больше не получится», — считает юрист Наталья Стрешкина.

Однако аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова ставит под вопрос практическую пользу от реестра Роструда. Не все могут найти этот список на сайте ведомства, а наличие работодателя в перечне не помешает ему продолжать нелегально привлекать сотрудников к работе. Кроме того, если предприниматели работают с мигрантами, то для них важнее уровень зарплаты, а не официальное оформление.

Кроме того, нельзя исключать, что работодатель может попасть в список по ошибке. Собеседники издания предлагают настроить официальные уведомления о включении в реестр, которые будут получать компании или ИП. Также должен быть понятный механизм обжалования и возможность выйти из реестра после устранения нарушения.