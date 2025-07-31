Предпенсионеры получат налоговые льготы проактивно

У предпенсионеров есть право на льготы по налогу на имущество и земельному налогу.

Предпенсионеры имеют право на льготу по земельному налогу: налоговая база уменьшается на величину кадастровой стоимости 600 кв. м площади принадлежащего им участка, напоминает ФНС.

Такой вычет действует по одному земельному участку на выбор владельца. Если человек, у которого есть право на вычет, не пришлет уведомление о выбранном объекте – льготу применят автоматически в отношении земельного участка, по которому платят самый большой налог.

Кроме того, у предпенсионеров есть льгота по налогу на имущество. От налогообложения освобождены по одному объекту недвижимости каждого вида, если они не используются в предпринимательской деятельности. Это квартира, жилой дом, садовый дом, гараж, хозпостройка до 50 кв. м.

Заявление о льготе можно не подавать – налоговики применят ее проактивно на основании сведений, полученных из СФР, начиная с периода, в котором у человека возникло это право.

Кроме того, местные власти могут устанавливать дополнительные налоговые льготы по недвижимости, добавляют налоговики