💲 Межбанковский курс доллара резко упал до 79 рублей

Курс доллара резко упал с 82 рублей до 79,84, евро также подешевел до 91,39 рубля.

31 июля 2025 года в 11:34 мск межбанковский курс доллара составил 79,84 рубля. До этого валюта стоила около 82 рублей. Подобных значений доллар достигал в конце мая 2025 года.

По данным торговой площадки «Финам», курс евро также снизился с 92,67 до 91,39 рубля.

На 31 июля 2025 года Центробанк установил официальный курс доллара на уровне 81,8 рубля. Курс евро, установленные ЦБ, — 94,95 рубля.

Недавно мы писали, что доллар осенью 2025 года может стоить 83-89 рублей.

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