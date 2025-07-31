❗ Банк России ограничит срок действия карт Visa и Mastercard

Сейчас в РФ работают уже выпущенные карты международных платежных систем, однако их собираются постепенно заменить на карты «Мир».

Центробанк рассказал, что нет необходимости в срочной замене банковских карт международных платежных систем, таких как Visa и Mastercard. Однако в июле 2025 года стало известно, что период действия этих карт будет ограничен.

С 2022 года банки продлили срок действия карт систем Visa и Mastercard, но новые больше не выпускают. Такое решение стало вынужденной мерой, чтобы клиенты могли пользоваться привычными картам, но сейчас это потеряло актуальность. Все больше людей предпочитают заменять иностранные карты российскими.

«Сроки, в которые карты МПС [международных платежных систем — прим. ред.] должны будут перестать обслуживаться, мы сейчас прорабатываем. Они будут разумными и достаточными для того, чтобы банки планомерно смогли заменить их на карты "Мир" при желании клиентов», — сказали в Центробанке.

Также там добавили, что клиентам не нужно срочно принимать какие-либо действия. Банки заранее проинформируют их о возможности замены, до этого момента все карты будут работать в обычном режиме.