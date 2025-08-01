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🤧 Работодателям уже дали официальные рекомендации по профилактике респираторных заболеваний

В постановлении главного санитарного врача России Анны Поповой рекомендуется начать подготовку к эпидемическому сезону 2025-2026.

Опубликовано постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 08.07.2025 № 14. Работодателям дали рекомендации по профилактике гриппа, ОРВИ и COVID-19 в эпидемическом сезоне 2025-2026 годов.

Что предлагается сделать:

  • организовать иммунизацию сотрудников против гриппа;

  • не допускать переохлаждения работников, трудящихся на открытом воздухе в зимний период. Для этого необходимо обеспечить им обогрев и прием пищи в помещениях, а также соблюдать оптимальный температурный режим в помещениях.

Также в эпидсезон рекомендуется:

  • проверять температуру тела работников перед допуском их на рабочие места и в течение рабочего дня (по показаниям) и не допускать на рабочее место сотрудников с повышенной температурой тела и с признаками инфекционного заболевания;

  • обеспечить сотрудников, работающих с населением, СИЗ (медицинскими масками, перчатками (при необходимости) и т. д.), кожными антисептиками.

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