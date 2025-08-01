🤧 Работодателям уже дали официальные рекомендации по профилактике респираторных заболеваний
Опубликовано постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 08.07.2025 № 14. Работодателям дали рекомендации по профилактике гриппа, ОРВИ и COVID-19 в эпидемическом сезоне 2025-2026 годов.
Что предлагается сделать:
организовать иммунизацию сотрудников против гриппа;
не допускать переохлаждения работников, трудящихся на открытом воздухе в зимний период. Для этого необходимо обеспечить им обогрев и прием пищи в помещениях, а также соблюдать оптимальный температурный режим в помещениях.
Также в эпидсезон рекомендуется:
проверять температуру тела работников перед допуском их на рабочие места и в течение рабочего дня (по показаниям) и не допускать на рабочее место сотрудников с повышенной температурой тела и с признаками инфекционного заболевания;
обеспечить сотрудников, работающих с населением, СИЗ (медицинскими масками, перчатками (при необходимости) и т. д.), кожными антисептиками.
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