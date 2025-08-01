НДС-вычет по счету 19.01 автоматически не попадает в книгу покупок

Входящий НДС с покупки основного средства отражается на счете 19.01. Но для перехода этой суммы со счета 19.01 на счет 68.02 в 1С необходимо провести регламентную операцию.

Даже если в счете-фактуре стоит пометка на отражение в книге покупок, для принятия этого НДС к вычету в 1С необходимо создать документ «Формирование записи книги покупок» (Операции – Регламентные операции по НДС).

В закладке «Приобретенные ценности» по кнопке «Заполнить» будет отражен входящий счет-фактура на покупку ОС.

Таким образом сформируется проводка Д68.02 – К19.01.

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