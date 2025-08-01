Арендодатели на УСН с НДС сами решают, повышать арендную плату или нет

Упрощенцы-плательщики НДС добавляют сумму налога к стоимости услуги. Но это не обязательно приведет к повышению арендной платы.

Арендодатели на УСН, которые с 1 января 2025 года стали плательщиками НДС, должны включать сумму НДС в цену своих услуг, напоминает Минфин в письме от 30.06.2025 № 03-07-11/63545.

При реализации товаров (работ, услуг) плательщики НДС дополнительно к цене реализации обязаны предъявить к уплате покупателю соответствующую сумму НДС, указано в п. 1 ст. 168 НК.

Налоговая база по НДС по услугам аренды определяется как стоимость этих услуг без НДС. А НДС, рассчитанный из этой налоговой базы, добавляется к этой стоимости.

Но обязанность арендодателей-упрощенцев платить с 1 января 2025 НДС сама по себе не служит основанием для повышения арендной платы, подчеркивает Минфин.

И уточняет, что порядок определения цен на товары и услуги налоговое законодательство не регулирует.

То есть изменение цены в договоре аренды возможно в случаях и на условиях, предусмотренных договором, добавило ведомство.

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