✈ Путин ждет предложения по поддержке экспорта беспилотников

Правительству и «Народному Фронту» поручено в течение 2025 года представить предложения по поддержке экспорта БПЛА.

Владимир Путин поручил кабмину и ООД «Народный фронт» разработать предложения о поддержке экспорта гражданских беспилотников. Поручение опубликовано на сайте Кремля.

«Правительству РФ подготовить совместно с Общероссийским общественным движением "Народный фронт "За Россию" и представить предложения: по поддержке экспорта продукции гражданского назначения, произведенной малыми и средними предприятиями – разработчиками и изготовителями в сфере беспилотных авиационных систем, с учетом требований технологической безопасности и контроля за процессом передачи критических технологий», — говорится в поручении.

Срок выполнения – до 1 ноября 2025 года.

Ответственными Президент назначил главу кабмина Михаил Мишустина и руководителя исполкома ОНФ Михаила Кузнецова.

Ранее мы писали, что на продажу БПЛА установили нулевой НДС, а комплектующие освободили от него.