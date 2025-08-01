С надзорными органами можно заключить соглашение, если выдали предписание об устранении нарушения

Мишустин поручил ведомствам рассмотреть вопрос составления реестра соглашений об устранении нарушений до 1 октября 2025 года.

Минэкономики и Минцифры вместе с Генпрокуратурой до октября должны рассмотреть вопрос о необходимости создания реестра соглашений о надлежащем устранении выявленных нарушений. О таком поручении премьер-министра Михаила Мишустина сообщается на сайте кабмина.

Кроме того, Минэкономразвития должно проработать процедуру оповещения бизнеса о том, что с надзорными органами можно заключить соглашение, если такой орган выдаст предписание об устранении выявленных нарушений.

Доклады по обоим вопросам ожидаются до 1 октября 2025.