До чего может довести любовь к ChatGPT — рассказал кофаундер Doczilla Кирилл Буряков

В новом выпуске «ТоТ еще разговор» вы погрузитесь в мир новых технологий: узнаете, зачем нужен искусственный интеллект на самом деле, а также как быстро подписывать договоры в крупных компаниях.

На интервью в программу «ТоТ еще разговор» пришел Кирилл Буряков — юрист и кофаундер компнии Doczilla, которая помогает автоматизировать и ускорить процессы подписания договоров. Это особенно важно в больших компаниях, когда нужно пройти слишком много согласований.

Кирилл Буряков рассказывает, зачем нужен искусственный интеллект и до чего может довести влюбленность в чат GPT. А еще — почему в компании Doczilla некоторые сотрудники работают без KPI.

Смотрите интервью на YouTube или ВК, а текстовая версия уже в блоге проекта.

Если вы тоже хотите стать нашим собеседником, пишите сюда.