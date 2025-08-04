🎰 Кабмин хочет, чтобы россияне инвестировали вместо трат на азартные игры: правительственный законопроект-2025

В Госдуму внесен законопроект о предотвращении игромании. В рекламу азартных игр добавят предупреждение об их опасности.

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий комплекс мер, направленных борьбу с игроманией. Организаторов азартных игр обяжут размещать информацию о рисках, связанных с азартными играми. В рекламе будут добавлять информацию о вреде азартных игр для жизни и здоровья.

«Проблема игромании и ее распространения среди населения, особенно среди несовершеннолетних и молодежи, стоит в обществе достаточно остро», — говорится в пояснительной записке.

Для организаторов азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах установят такие обязанности:

разместить на сайте, где принимают ставки, информацию о рисках и возможных последствиях участия в азартных играх ;

информировать игроков о возможности инвестирования денег для их сохранения и получения дополнительного дохода;

разместить при входе в букмекерскую контору, тотализатор, пункт приема ставок информацию о рисках и возможных последствиях участия в азартных играх и QR-код с адресом сайта, где будет информация о возможности инвестировать.

В закон о рекламе предлагается внести изменения: сопровождать рекламу азартных игр и пари предупреждением, что участие не гарантирует получение выигрыша и может привести к потере денег, нанести вред жизни и здоровью.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.