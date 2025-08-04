🎰 Кабмин хочет, чтобы россияне инвестировали вместо трат на азартные игры: правительственный законопроект-2025
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий комплекс мер, направленных борьбу с игроманией. Организаторов азартных игр обяжут размещать информацию о рисках, связанных с азартными играми. В рекламе будут добавлять информацию о вреде азартных игр для жизни и здоровья.
«Проблема игромании и ее распространения среди населения, особенно среди несовершеннолетних и молодежи, стоит в обществе достаточно остро», — говорится в пояснительной записке.
Для организаторов азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах установят такие обязанности:
разместить на сайте, где принимают ставки, информацию о рисках и возможных последствиях участия в азартных играх;
информировать игроков о возможности инвестирования денег для их сохранения и получения дополнительного дохода;
разместить при входе в букмекерскую контору, тотализатор, пункт приема ставок информацию о рисках и возможных последствиях участия в азартных играх и QR-код с адресом сайта, где будет информация о возможности инвестировать.
В закон о рекламе предлагается внести изменения: сопровождать рекламу азартных игр и пари предупреждением, что участие не гарантирует получение выигрыша и может привести к потере денег, нанести вред жизни и здоровью.
В случае принятия закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.
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