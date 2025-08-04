✉ ФНС начала рассылку налоговых уведомлений за 2024 год
Началась рассылка налоговых уведомлений по имущественным налогам и НДФЛ, не удержанному налоговым агентом и на процентные доходы по вкладам за 2024 год, напоминает региональное УФНС.
Уведомления пришлют налогоплательщикам не позднее чем за 30 дней до наступления срока уплаты. Их могут отправлять:
через ЛК налогоплательщика или через Госуслуги;
в бумажном виде – Почтой России по адресу регистрации или месту фактического проживания (если уведомление о таком способе отправляли в налоговую);
Если уведомление не получили, можно обратиться за дубликатом в МФЦ.
Заплатить суммы, указанные в налоговом уведомлении за 2024 год, нужно не позднее 1 декабря 2025 года, предупредили налоговики.
Когда налоговое уведомление не пришлют:
нет объектов налогообложения (есть льготы и соответствующие вычеты, уменьшающие налогооблагаемую базу);
сумма налога менее 300 рублей;
в момент расчета налога на ЕНС есть переплата, достаточная для исполнения обязанности по его уплате;
у налоговиков нет данных о приобретенных гражданами объектах собственности (не поступили сведения от ГАИ, Росреестра и т. д.).
Но если уведомление не пришло – ответственность за уплату налогов лежит на собственнике.
Заплатить налоги можно в ЛК, через банковские приложения, на Госуслугах или в отделении банка.
Комментарии3
В Личном кабинете пусто: ни начислений по имущественным налогам, ни по НДФЛ по вкладам.
Сами налорги всегда по телефону консультируют, что пользователи ЛК ФЛ получают данные по имущественным налогам во второй половине сентября, даже позже, чем те, кто получает уведомления по почте.
@Коврижных Ольга, у меня обычно где-то в середине сентября или в первой половине
кого-нибудь штрафуют? Вот был было бы пополнение бюджета!
А заодно и единовременно этакая заставлялка работать отдельных персонажей!
И почему же на собственнике? Если Я не сдал декларацию, отчёт... какое-то сообщение, которое обязан представлять... то мене за это грозит штраф. Это логично и правильно. Ответственность подающего, больше поступит информации туда, куда она должна предоставляться... Всё работает... Пусть не в абсолюте, но максимально высоко.
Если они не предоставляют.... Почему же в таком случае и не оштрафовать того, кто не выполнил свою работу?