✉ ФНС начала рассылку налоговых уведомлений за 2024 год

Налоговики в 2025 году пришлют уведомление не позднее чем за 30 дней до наступления срока уплаты налогов.

Началась рассылка налоговых уведомлений по имущественным налогам и НДФЛ, не удержанному налоговым агентом и на процентные доходы по вкладам за 2024 год, напоминает региональное УФНС.

Уведомления пришлют налогоплательщикам не позднее чем за 30 дней до наступления срока уплаты. Их могут отправлять:

через ЛК налогоплательщика или через Госуслуги;

в бумажном виде – Почтой России по адресу регистрации или месту фактического проживания (если уведомление о таком способе отправляли в налоговую);

Если уведомление не получили, можно обратиться за дубликатом в МФЦ.

Заплатить суммы, указанные в налоговом уведомлении за 2024 год, нужно не позднее 1 декабря 2025 года, предупредили налоговики.

Когда налоговое уведомление не пришлют:

нет объектов налогообложения (есть льготы и соответствующие вычеты, уменьшающие налогооблагаемую базу);

сумма налога менее 300 рублей;

в момент расчета налога на ЕНС есть переплата, достаточная для исполнения обязанности по его уплате;

у налоговиков нет данных о приобретенных гражданами объектах собственности (не поступили сведения от ГАИ, Росреестра и т. д.).

Но если уведомление не пришло – ответственность за уплату налогов лежит на собственнике.

Заплатить налоги можно в ЛК, через банковские приложения, на Госуслугах или в отделении банка.