1 сентября предлагают сделать выходным для родителей

Право на выходной хотят закрепить в ТК.

Депутат Госудмы от фракции «СРЗП» Дмитрий Гусев предложил сделать первое сентября оплачиваемым выходным днем для родителей.

«Давайте сделаем 1 сентября настоящим праздником для родителей школьников — дадим им оплачиваемый выходной», — сказал Гусев.

Он добавил, что соответствующий законопроект готовится к внесению.

«Призываю коллег из всех фракций поддержать инициативу. Чтобы семьи могли без стресса разделить радость Дня знаний с детьми», — сказал депутат.

Он напомнил, что для родителей первоклассников 1 сентября — день волнений и гордости, но не все начальники готовы войти в положение. Некоторые заставляют брать отгул за свой счет, другие вычитают этот день из отпуска.

«Мы предлагаем закрепить право на полноценный оплачиваемый выходной», — пояснил парламентарий.

Ранее депутат Сергей Миронов предложил перенести часть новогодних выходных на май.