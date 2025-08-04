1 сентября предлагают сделать выходным для родителей
Депутат Госудмы от фракции «СРЗП» Дмитрий Гусев предложил сделать первое сентября оплачиваемым выходным днем для родителей.
«Давайте сделаем 1 сентября настоящим праздником для родителей школьников — дадим им оплачиваемый выходной», — сказал Гусев.
Он добавил, что соответствующий законопроект готовится к внесению.
«Призываю коллег из всех фракций поддержать инициативу. Чтобы семьи могли без стресса разделить радость Дня знаний с детьми», — сказал депутат.
Он напомнил, что для родителей первоклассников 1 сентября — день волнений и гордости, но не все начальники готовы войти в положение. Некоторые заставляют брать отгул за свой счет, другие вычитают этот день из отпуска.
«Мы предлагаем закрепить право на полноценный оплачиваемый выходной», — пояснил парламентарий.
Ранее депутат Сергей Миронов предложил перенести часть новогодних выходных на май.
Комментарии3
Нажраться что ли?
А что будут делать учителя, имеющие детей-школьников?
Я вот ещё о чём подумал...
Если работники расходятся по законным основаниям, то для выполнения их работы предприятия должны будут временно привлекать сторонних работников...
У депутатов есть дети... Они уйдут постоять на линейке... Дума остаётся без охраны.... Мне можно будет хоть на этот один день посидеть там? Конечно же за ту же плату! Пусть и один день...