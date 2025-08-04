Минэкономразвития хочет до 1 сентября 2026 года продлить упрощенный порядок сертификации импорта

Для тех, кто занимается импортом иностранной продукции, действует упрощенный порядок сертификации и маркировки. 1 сентября 2025 года этот механизм перестанет действовать, но власти хотят продлить его еще на год.

Сейчас импортеры проходят упрощенную сертификацию и маркировку ввезенных товаров. Такое право им дает постановление правительства от 12.03.2022 № 353.

Действие документа истекает 1 сентября 2025 года, поэтому Минэкономразвития хочет его продлить еще на год — до 1 сентября 2026. С аналогичным требованием к премьер-министру Михаилу Мишустину уже обращались представители рынка: гильдия «Гермес» и Ассоциация деловых партнеров в сфере ВЭД. Об этом пишут «Ведомости».

Импортеры могут не предоставлять на таможне сертификаты соответствия запасных частей для ремонта готовой продукции, которая ранее была выпущена в России. Также это относится к комплектующим, компонентам и сырью. Для других товаров не обязательно предъявлять оригинал документа об оценки соответствия, достаточно разрешительного документа на аналогичный товар.

«Если действовать по стандартной процедуре, то, чтобы получить разрешительные документы на импортируемые товары, необходимо сначала ввозить образцы, проводить их испытания в аккредитованной лаборатории, и только после этого можно ввозить основную партию. Это увеличивает сроки доставки груза в 2 раза и существенно повышает издержки участников ВЭД», — сказал директор по развитию YM Trans Group Иван Грошев.

Также предприниматели, которые ввозят товар, могут доказать его качество самостоятельно, без лабораторных исследований. Изменения в системе маркировке теперь позволяют ввозить в РФ товары без нее, а уже после ввоза маркировать товар в России.

Такой порядок снижает административную нагрузку на бизнес, предотвращает возникновение дефицита товаров и рост цен на них, а также нивелирует негативные эффекты от санкций.