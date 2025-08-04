Минтруд предлагает не трудоустраивать в сферу услуг мигрантов без знания языка

Ведомство опубликовало список профессий, куда не будут брать иностранцев, не говорящих по-русски.

Минтруд предложил не трудоустраивать по квотам визовых мигрантов, если их профессия предполагает коммуникацию с россиянами. Проект приказа ведомства опубликован на сайте проектов НПА.

«Минтруд предлагает ограничить трудоустройство иностранных граждан из визовых стран без знания русского языка по профессиям, предполагающим социальное взаимодействие и коммуникацию с гражданами РФ. <…> Предлагаемая норма распространяется на такие профессии, как "водитель автомобиля", "продавец продовольственных товаров", "продавец непродовольственных товаров", и медицинских работников», — говорится в проекте приказа.

Ранее Госдума приняла закон от 31.07.2025 № 329-ФЗ, предлагающий освободить от подтверждения владения русским языком трудовых мигрантов, приезжающих по правительственной квоте.

Приказ Минтруда подготовлен в связке с ним, чтобы под исключение не попали специалисты, чья профессия требует коммуникации и знания русского языка.