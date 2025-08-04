Минэкономразвития установит правила для роботов-доставщиков

В Москве роботы-доставщики выполняют около 30 тысяч заказов в месяц, но для них нет установленных в законе правил. Это хотят исправить: скорость перевозок ограничат и пропишут порядок действий при ДТП.

Минэкономразвития подготовило проект постановления правительства, по которому в 37 регионах РФ появятся 2,6 тыс. роботов-доставщиков. Для них установят ограничения по скорости движения до 25 км/ч, каждый робот будет иметь страховку. Кроме того, появятся алгоритмы действий при ДТП с такими курьерами.

Сейчас роботы-доставщики работают в Москве, Ленинградской области (Мурино) и Татарстане (Иннополис). Общий парк составляет 150-160 штук, все роботы принадлежат Яндексу. Других компаний, которые занимаются подобной доставкой товаров, нет. Об этом пишет «Коммерсант».

В Москве каждый месяц роботы-доставщики (роверы) выполняет по 30 тыс. заказов. Они находятся вне правового поля, поэтому власти решили заполнить этот пробел.

В проекте постановления сказано, что владелец робота должен застраховать каждое устройство на 500 тыс. рублей на случай ДТП. У каждого ровера будет собственный QR-код.

Если будет ДТП с роботом-доставщиком, но без претензий со стороны другого участника аварии, то ровер сможет покинуть место происшествия без вызова ГАИ. В противном случае нужно вызвать инспекторов, а ответственность будет нести диспетчер или сотрудник компании, ответственный за техническое состояние устройства.

Согласно опросу ВЦИОМ, 64% россиян с интересом относятся к роботам-доставщикам, 24% — «с ожиданием», 15% — «с воодушевлением», а 8% их опасаются.