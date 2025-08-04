❔ Можно ли работать бухгалтером без профильного образования – опрос
В нашем ТГ-канале «Красный уголок бухгалтера» спросили, как много бухгалтеров работают без профильного образования и какое образование получили.
В чате бухгалтеры рассказали о своем образовании и стаже. Оказалось, что у большинства образование профильное, например:
бухгалтерский учет и АХД высшее, стаж 34 года;
бухгалтерский учет и АХД среднее специальное, стаж 25 лет;
экономика, бухучет и контроль (среднее), финансы и кредит (высшее);
бухучет и аудит, высшее, стаж 27 лет;
банковское дело, высшее, стаж 20 лет;
бухгалтерский учет и аудит, высшее, стаж главбухом 28 лет.
Но оказалось, что многие бухгалтеры получили совсем непрофильное образование, что не мешает им успешно работать:
управление процессами перевозок на ж/д транспорте + переквалификация – бухучет, стаж 21 год;
инженер-системотехник + бухгалтерские курсы, стаж 29 лет;
инженер по системному программированию, переподготовка на основании первого высшего — экономика и управление в организации, бухгалтер в единственном лице 10 лет;
инженер-экономист, стаж 31 год;
врач-педиатр, правда, без интернатуры. Курсы по профессии бухгалтер промышленного предприятия. Стаж главбухом – 28 лет;
государственное и муниципальное управление, стаж 20 лет;
математик по специальности прикладная математика.
А какое образование у вас? Участвуйте в опросе и делитесь ниже в комментариях.
Какое образование должно быть у профессионального бухгалтера?
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