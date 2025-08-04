❔ Можно ли работать бухгалтером без профильного образования – опрос

Большинство бухгалтеров работают по своему профилю, но есть и те, кто получал совсем другую профессию.

В нашем ТГ-канале «Красный уголок бухгалтера» спросили, как много бухгалтеров работают без профильного образования и какое образование получили.

В чате бухгалтеры рассказали о своем образовании и стаже. Оказалось, что у большинства образование профильное, например:

бухгалтерский учет и АХД высшее, стаж 34 года;

бухгалтерский учет и АХД среднее специальное, стаж 25 лет;

экономика, бухучет и контроль (среднее), финансы и кредит (высшее);

бухучет и аудит, высшее, стаж 27 лет;

банковское дело, высшее, стаж 20 лет;

бухгалтерский учет и аудит, высшее, стаж главбухом 28 лет.

Но оказалось, что многие бухгалтеры получили совсем непрофильное образование, что не мешает им успешно работать:

управление процессами перевозок на ж/д транспорте + переквалификация – бухучет, стаж 21 год;

инженер-системотехник + бухгалтерские курсы, стаж 29 лет;

инженер по системному программированию, переподготовка на основании первого высшего — экономика и управление в организации, бухгалтер в единственном лице 10 лет;

инженер-экономист, стаж 31 год;

врач-педиатр, правда, без интернатуры. Курсы по профессии бухгалтер промышленного предприятия. Стаж главбухом – 28 лет;

государственное и муниципальное управление, стаж 20 лет;

математик по специальности прикладная математика.

А какое образование у вас? Участвуйте в опросе и делитесь ниже в комментариях.