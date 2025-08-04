МВД предупредило об ответственности за незаконный прием на работу иностранцев в 2025 году: оштрафуют за каждого!

Административная ответственность за нарушения будет отдельно за каждого иностранца.

С 5 февраля 2025 года по новым правилам иностранцы и лица без гражданства, не имеющие оснований для законного нахождения в РФ, включаются в реестр контролируемых лиц до удаления за пределы страны либо урегулирования правового положения. Такие изменения внесены законом от 8 августа 2024 г. № 260-ФЗ, напомнило МВД в памятке для россиян и потенциальных работодателей.

По данным ведомства, около 50% лиц в этом реестре – мужчины трудоспособного возраста. У них нет документов, подтверждающих право на пребывание в России и права на работу в России.

За незаконное привлечение к трудовой деятельности таких лиц установлена административная ответственность. А именно:

за привлечение к трудовой деятельности в РФ иностранцев без патента или разрешения на работу (относится к иностранным работникам из Азербайджана, Грузии, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана, Украины, а также ВКС, визовых иностранцев);

неуведомление территориального органа МВД России о заключении или прекращении трудового договора или ГПД с иностранцем, у которого есть право на работу без оформления патента или разрешения на работу.

Максимальный размер штраф за эти правонарушения:

для должностных лиц — 50 тыс. руб.;

для юрлиц – 800 тыс.

В Москве, Санкт-Петербурге, Московской или Ленинградской областях штрафы должностных лиц составят до 70 тыс. руб., для юрлиц – до 1 млн руб.

При этом административная ответственность в перечисленных случаях наступает в отношении каждого иностранного гражданина в отдельности (прим. 2 к ст. 18.15 КоАП).

Кроме того, иностранцам, включенным в реестр контролируемых лиц, запрещается:

приобретать и регистрировать недвижимость, автомобили;

заключать брак;

учреждать юрлицо, регистрироваться в качестве ИП;

открывать банковский счет и проводить банковские операции (кроме уплаты обязательных платежей, переводов денег на счет контролируемого лица и выдачи не более 30 тыс. рублей в месяц);

управлять транспортным средством.

Также незаконно находящихся в РФ несовершеннолетних иностранцев нельзя принимать в школы и детские сады:

штраф для физлиц составит от 2 до 5 тыс. руб.;

для должностных лиц – от 35 до 50 тыс.;

для компаний – от 400 до 500 тыс. руб. (ч. 3 ст. 18.9 КоАП).

При трудоустройстве иностранца МВД рекомендует узнать, есть ли он в реестре контролируемых лиц. Для этого вводят в интерактивную форму ФИО, дату рождения, серию, номер и дату выдачи документа, удостоверяющего личность. Сведения на сайте обновляются каждые 4 часа.

Временные меры по урегулированию правового положения отдельных категорий иностранцев определены Указом Президента РФ от 30.12.2024 № 1126. Они действуют по 10 сентября 2025 года включительно. Если у иностранца истек срок действия патента, разрешения на работу, РВП, ВНЖ – он может обратиться с заявлением о выдаче таких документов. После принятия заявления иностранцу выдается справка.

Работодатель может нанимать иностранцев при наличии разрешения на привлечение иностранной рабочей силы.

Заключить трудовой договор или ГПХ с отлагательным сроком вступления в силу (с даты исключения сведений об иностранце из реестра контролируемых лиц) можно. Это не будет нарушением со стороны работодателя.