Налоговики: головную компанию «можно, даже нужно» выбрать для уплаты налога на прибыль по обособленным подразделениям

Не все предприятия знают, что платить налоги и сдавать отчетность по обособкам можно через головную компанию. Однако это работает только если основная фирма и обособки находятся в одном регионе РФ.

4 августа 2025 года ИФНС № 4 по г. Москве провела вебинар на тему «Обособленные подразделения. Порядок заполнения декларации по налогу на прибыль». На нем присутствовал представитель «Клерка».

По общему правилу отчитываться по налогу на прибыль надо по каждому обособленному подразделению. Сдавать документы нужно в ту инспекцию, где это подразделение территориально зарегистрировано. Даже если головная организация и обособленное подразделение относятся к одной инспекции, нужно представить отдельные налоговые декларации, поскольку у них есть свой определенный КПП.

ИФНС № 4 по г. Москве проводит вебинар на тему «Обособленные подразделения. Порядок заполнения декларации по налогу на прибыль»

Однако компания может выбрать ответственное обособленное подразделение, через которое будет сдавать отчетность и платить налоги. Для этого в ИФНС подают уведомление по форме из письма ФНС от 26 декабря 2019 года № СД-4-3/26867@.

Зачастую компании ошибочно считают, что головная организация — это не обособленное подразделение, и ее нельзя выбрать для уплаты налога на прибыль. Специалисты ИФНС заявили, что так делать можно, «даже нужно».

Важно, что если у бизнеса головная компания в Москве, а обособленные организации есть в других регионах, в таком случае в каждом субъекте нужно выбрать одно обособленное подразделение, через которое предприятие будет уплачивать налоги за все местные обособки. Причем об этом выборе нужно сообщить в каждую из инспекций: и по адресу головной организации, и по адресам региональных обособленных подразделений.