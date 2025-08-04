Банки могут отказаться от кешбэка и заменить его подписками и сервисами

Источник средств на кешбэк – это эквайринговая комиссия. С появлением СБП и цифрового рубля банки теряют доходы от комиссий, поэтому кешбэк может потерять для них смысл.

Банки могут пересмотреть модели с кешбэком из-за роста популярности Системы быстрых платежей (СБП) и предстоящего запуска цифрового рубля.

О том, почему программы кешбэка могут свернуть, «Российской газете» рассказали эксперты.

«Основным источником средств на кешбэк для банков служат комиссии от эквайринга. Но зачастую в форме привычного многим держателям карт кешбэка выступают и торговые скидки, предлагаемые непосредственно магазинами и распространяемые на отдельные категории товаров», — пояснила доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Белянчикова.

Часть комиссии банк возвращает клиентам – чтобы сохранить их лояльность.

Теперь с ростом популярности СБП и появлением цифрового рубля доходы банков от комиссий уменьшатся. А значит, сократятся и программы лояльности. С появление СБП банки уже потеряли часть доходов от межбанковских комиссий, так как перечисления между физлицами через систему для них практически бесплатны.

Но это вряд ли приведет к полному вытеснению кешбэка, считает аналитик «Банки ру» Эряния Бочкина. Некоторые банки даже специально напоминают клиентам, что при оплате по СБП кешбэка не будет. Так они повышают число карточных переводов и свой доход от комиссий.

После внедрения цифрового рубля комиссии для физлиц будут нулевыми, а для бизнеса – 0,3%.

«Традиционный кешбэк просто рискует потерять смысл: получать компенсацию за межбанковские переводы уже будет не за что», — пояснила руководитель отдела по работе с банками финтехкомпании Paygine Анна Щетникова.

Она предполагает, что банки будут стараться сохранять карточные транзакции с традиционным кешбэком максимально долго. Но также усилят другие программы – увеличат премиальные пакеты услуг с фиксированными годовыми сборами, введут подписки, страхование и так называемые консьерж-сервисы с круглосуточной информационной поддержкой.

Кроме того, банки могут усилить другие источники комиссионного дохода, например, за выпуск и обслуживание дополнительной карты, добавляет эксперт.