Расходы на уплату процентов по ипотеке можно отражать в 3-НДФЛ одновременно с расходами на покупку жилья

Право на имущественный налоговый вычет по НДФЛ при покупке жилья в ипотеку и уплату ипотечных процентов можно не делить на разные налоговые декларации.

Многие налогоплательщики подавали в 2024 году налоговый вычет за покупку жилой недвижимости. В 2025 году у них возникает вопрос, когда теперь можно подать на вычет за ипотечный процент.

ФНС разъяснила, что расходы по уплате процентов по кредиту можно отражать в декларации 3-НДФЛ одновременно с расходами на приобретение жилья.

Но есть последовательность: после использования права на имущественный вычет по покупке предоставят вычет в части процентов.