Регистрация ИП на подставное лицо — уголовно наказуемое деяние для всех участников схемы

К ответственности могут привлечь всех, кто дал паспортные данные для фиктивной регистрации.

За регистрацию ИП на подставное лицо установлена уголовная ответственность, напомнило региональное УФНС.

Такие изменения внесли в ст. 173.1 и 173.2 УК.

Так, уголовная ответственность грозит за:

госрегистрацию физлиц в качестве ИП через подставных лиц;

представление в налоговую данных, повлекшее внесение в ЕГРИП сведений о подставных лицах;

предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности для внесения сведений в ЕГРИП о подставных лицах;

покупку документа, удостоверяющего личность, или использование персданных, полученных незаконным путем для внесения в ЕГРИП сведений о подставном лице.

Подставные лица – это люди, которые стали ИП путем введения в заблуждение либо без ведома которых данные о них внесли в ЕГРИП. Также подставными считаются ИП, которые не собираются заниматься предпринимательской деятельностью.

К ответственности могут быть привлечены любые физические лица, предоставившие паспортные данные для фиктивной регистрации, подчеркивает УФНС.

Мошенники получают паспортные данные через хищение, обман или злоупотребление доверием. Но иногда люди передают документы злоумышленникам за деньги, под предлогом официального трудоустройства, выгодных условий открытия банковских счетов.

Подставные лица, которые впервые совершили правонарушение по ст. 173.1 и 173.2 УК, могут получить освобождение от уголовной ответственности – если способствуют раскрытию или расследованию этого преступления, добавили налоговики.