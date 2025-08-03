С 2025 года поменялся порядок расчета НДФЛ с процентов по долгосрочным вкладам. Переплата появится на ЕНС

Если в налоговом периоде необлагаемый процентный доход был больше процентного дохода, в следующие годы превышение может уменьшать налоговую базу вплоть до нуля.

С 2025 года изменился порядок уменьшения налоговой базы для процентов по вкладам сроком более 15 месяцев, по которым проценты платят в конце срока действия вклада. Об этом напомнило региональное УНС.

«Если в налоговом периоде необлагаемый процентный доход превысил сумму доходов в виде процентов, полученных налогоплательщиком в течение этого налогового периода, величина такого превышения может уменьшать налоговую базу вплоть до нуля в следующих налоговых периодах», — отметили налоговики.

Это правило распространяются на доходы, полученные налогоплательщиками начиная с начала 2023 года.

Налоговики провели перерасчет налоговой базы по уточненным сведениям банков всем физлицам, по которым прислали данные о выплаченных процентах по вкладам в 2023 году.