С 2025 года поменялся порядок расчета НДФЛ с процентов по долгосрочным вкладам. Переплата появится на ЕНС
С 2025 года изменился порядок уменьшения налоговой базы для процентов по вкладам сроком более 15 месяцев, по которым проценты платят в конце срока действия вклада. Об этом напомнило региональное УНС.
«Если в налоговом периоде необлагаемый процентный доход превысил сумму доходов в виде процентов, полученных налогоплательщиком в течение этого налогового периода, величина такого превышения может уменьшать налоговую базу вплоть до нуля в следующих налоговых периодах», — отметили налоговики.
Это правило распространяются на доходы, полученные налогоплательщиками начиная с начала 2023 года.
Налоговики провели перерасчет налоговой базы по уточненным сведениям банков всем физлицам, по которым прислали данные о выплаченных процентах по вкладам в 2023 году.
Ситуация
Последствие
После перерасчета налоговая база увеличилась
Скорректированные налоговые обязательства будут в налоговых уведомлениях. Срок уплаты по ним – 1 декабря 2025 года.
Налоговая база уменьшилась
Налогоплательщики увидят переплату на своем ЕНС. Если есть ЛК налогоплательщика-физлица, туда пришлют сообщение о причинах появления положительного сальдо ЕНС.
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