Банки не хотят смягчать условия по кредитам — 80% обращений отклонено

Из-за роста долговой нагрузки и снижения ключевой ставки заемщики стали массово обращаться за реструктуризацией и кредитными каникулами. Однако банки им отказывают в 80% случаев — нет нужных документов, которые подтвердят ухудшение жизненной ситуации.

80% обращений клиентов о реструктуризации долгов и предоставлении кредитных каникул остались без удовлетворения со стороны банков.

В 2025 году после снижения ключевой ставки с 21% до 18% число желающих пересмотреть условия по кредитам значительно выросло. Например, во втором квартале число заявок на предоставление кредитных каникул увеличилось до 233,8 тыс. или в 2,2 раза по сравнению с тем же периодом 2024 года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу Центробанка.

Сейчас банки одобрили только 20% заявлений на кредитные каникулы и реструктуризацию долга, в 2024 году показатель был больше 31%.

Основная причина отказа — нет документов, которые могут подтвердить ухудшение жизненной ситуации. В Почта Банке также добавили, что могут отказать из-за превышения порога по кредитному лимиту или из-за того, что нельзя доказать снижение доходов. Также не дают кредитные каникулы тем, кто уже раньше пользовался отсрочкой.

«Для повышения вероятности одобрения реструктуризации стоит обращаться к кредитору до возникновения просрочки. Чем раньше клиент обратится за реструктуризацией, тем выше шансы на положительное решение», — сказал Александр Кулинич, исполнительный директор Ренессанс Банка.

Аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов считает, что спрос на пересмотр условий связан с тем, что клиенты, которые в 2025 году набрали ссуды по высоким ставкам, стали допускать просрочку выплат. Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова назвала другую причину — увеличение долговой нагрузки и неравномерный рост зарплат в регионах.

Если банки продолжат отказывать заемщикам в пересмотре условий, то последние рискуют обанкротиться. В первой половине 2025 года суд уже признал несостоятельными почти 260 тыс. физлиц, что на 36% больше, чем в том же периоде 2024 года.