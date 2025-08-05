Сбор с интернет-рекламы в 2025 году может достичь 25 млрд рублей

55 тысяч компаний будут платить сбор за распространение рекламы в интернете, во втором квартале он может составить 7 млрд рублей.

Во втором квартале 2025 года новый сбор с интернет-рекламы может принести бюджету 7 млрд рублей, а за год — 25 млрд.

Сбор в размере 3% от квартального дохода с 1 апреля 2025 года должны платить распространители рекламы, операторы рекламных систем, посредники и агенты, которые заключили договор с рекламодателем. Поступления в бюджет контролирует Роскомнадзор.

Сейчас в Едином реестре интернет-рекламы (ЕРИР) зарегистрировано 667,6 тыс. участников, из них 69,3 тыс. зарабатывают на распространении рекламы, но сбор будут платить 55 тыс. компаний. Об этом пишет «Коммерсант».

«Механизм расчета обязательных отчислений работает. Крупнейшие участники рынка уже подтвердили корректность начислений», — сказали в РКН.

Также там добавили, что важно корректно указывать информацию о договоре между рекламодателем и его первым исполнителем. Если сведения будут недостоверными, то привлекут к административной ответственности, а неуплату сбора взыщут через суд.

Президент Ассоциации развития интерактивной рекламы Борис Омельницкий считает, что от изменений больше всего пострадают рекламные агентства. Им нужно контролировать, как подрядчики из цепочки оказания услуг проводят расчеты. В 2026 году компании будут закладывать в стоимость рекламы расходы на оплату сбора. Это значит, что вырастут цены на продвижение в интернете.

Недавно мы писали, что кабмин определил, какая информация считается рекламой в интернете.