Селлерам нужно не менее пяти лет хранить документы о расходах

Чтобы предприниматель мог подтвердить свои расходы в случае разногласий, ему стоит хранить документы в течение пяти лет.

При работе с маркетплейсами важно уметь правильно считать доходы и расходы. К доходу относится вся сумма, которую уплатил покупатель, а не то, что селлеру перечислил маркетплейс после вычета своих комиссионных.

Расходами признают: закупку товаров, затраты на доставку и выкуп позиций, которые оказались нераспроданными, комиссию маркетплейсов, траты на рекламу, налоги и другие обязательные платежи.

Документы, подтверждающие расходы, стоит хранить не менее пяти лет. К ним относятся: отчеты с продажами на маркетплейсах, накладные и другие документы от поставщиков о закупке товаров.

Узнайте больше про учет на маркетплейсах — приходите на бесплатный вебинар «Учет операций с маркетплейсами от первички, НДС и 1С до проверок ФНС». Он состоится 12 августа в 11:00 мск!

Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.

На вебинаре разберем:

Первичные документы при работе с маркетплейсами. Отчеты о продажах из личного кабинета маркетплейса и формирование налогооблагаемой базы. Настройка программы 1С для работы с маркетплейсами. НДС: начисление и формирование налоговой базы. Что проверяет ФНС у селлеров и как минимизировать риски.

Спикер — Елена Шедис, основатель бухгалтерского агентства Елены Шедис, практикующий бухгалтер с опытом более 15 лет, член Ассоциации экспертов бухгалтерского бизнеса.

Ждем вас на вебинаре 12 августа в 11:00 мск!