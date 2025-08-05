⚡️ Итоги дня: доходы маникюрщиц выросли на 50%, без агентов отправляются в туры 84% россиян, Wildberries будет раздавать «Ягодки» — баллы за покупки

Средний доход фрилансеров в рекламе и маркетинге вырос на 20% в 2025 году. Наибольший рост доходов зафиксирован у веб-разработчиков — 69%, до 195 489 рублей.

Мастера по маникюру зарабатывают уже 130 тыс. рублей в месяц. С начала года их зарплата взлетела на 50%.

Россияне закупились антидепрессантами и транквилизаторами на рекордные 4,6 млрд рублей за первые шесть месяцев 2025 года.

Отдых в России без помощи агентов этим летом запланировали 84% туристов, следует из опроса ВЦИОМ. Как показало исследование, 63% пользуются услугами профильных цифровых платформ и агрегаторов, 21% совершают прямые бронирования через ресурсы отелей и авиакомпаний.

Ввод торговой недвижимости снизится в 2026 году на 70%. К концу будущего года в Москве появится всего 76 тыс. кв. м торговых площадей — на 70% меньше, чем в 2025 году. Рыночная обстановка не позволяет девелоперам начинать новые проекты, а арендаторы не особо нуждаются в новых помещениях.

В России 70% коллекторов — женщины. Среднестатистическим коллектором оказалась женщина с высшим образованием, в возрасте 36 лет, состоящая в браке и у которой есть дети.

Расходы россиян на проезд в поездах выросли на 8%. Траты на железнодорожные билеты выросли на 8%. При этом средний чек увеличился на 12% — до 4 368 рублей.

С 5 августа 2025 года «Башнефть» подняла цены почти на все виды бензина на 30 копеек. Один литр бензина АИ-95 стоит 60,20 рубля, АИ-95 ATUM — 61,25 рубля, АИ-92 — 56,35 рубля, АИ 92 ATUM — 57,45 рубля, ДТ — 68,60 рубля, АИ-100 — 80,65 рубля.

В Telegram-каналах появилась информация о том, что личные данные клиентов аптек Столички» и «Неофарм» украли мошенники, однако в Роскомнадзоре это не подтвердили.

Мессенджер Telegram впервые выдал верификацию личному профилю. Ее получил основатель мессенджера Павел Дуров. В профиле появилась метка с подписью «Этот аккаунт подтвержден представителями Telegram». Скорее всего, такая верификация аккаунтов будет проводиться только для сотрудников Telegram.

Ozon запустит специальные условия для продавцов товаров стоимостью до 300 рублей. Например, продажа и логистика чайника стоимостью 200 рублей и объемом три литра с новыми тарифами обойдется в 71 рубль. Раньше продавец заплатил бы за те же услуги 123 или 179 в зависимости от схемы продаж.

Wildberries объединит все инструменты для продвижения карточек в одном окне. Теперь вместо «Автоматической кампании» селлеры смогут пользоваться стратегией «Единая ставка», а вместо «Аукциона» — «Ручной ставкой». Чтобы комбинировать стратегии, селлеру больше не нужно переключаться между разделами — это можно сделать в едином окне.

Wildberries запустил бонусные баллы за покупки на маркетплейсе под названием «Ягодки». Их начисляют за покупку вещей, отмеченных специальным значком. Давать ли «кешбэк» с товара или нет — будут решать продавцы. Они же определяют размер бонусов: от 1% до 25% от суммы покупки. Чтобы получить или потратить «кешбэк», нужно оплатить покупку «WB Кошельком».