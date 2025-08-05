Социальный налоговый вычет могут увеличить с 150 до 360 тысяч рублей

Депутаты заметили, что цены на все выросли, поэтому нужно увеличить и размер социального налогового вычета по НДФЛ. Также его могут предоставить за покупку путевок в детские лагеря.

Главы комитетов Госдумы подготовили законопроект, по которому максимальный размер социального вычета вырастет до 360 тыс. рублей. Сейчас он составляет 150 тыс.

Также в ГД хотят установить социальный вычет за расходы на отдых и оздоровление детей.

«Если стоимость путевок мы не можем напрямую регулировать, то предлагаем иной механизм поддержки родителей: налоговый вычет за приобретенные путевки», — сказала депутат Нина Останина.

Авторы инициативы считают, что уже давно пора пересмотреть пределы налогового вычета, поскольку цены на все «значительно выросли». В том числе и на обучение, лечение, стоматологию, спорт и покупку лекарств.

Недавно мы писали, что по пожертвованиям в НКО можно получить налоговый вычет.