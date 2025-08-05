ФНС повысил уровень риска в сведениях о компании из-за якобы несданного РСВ. Проверьте себя!

Пользователь заметил, что налоговики присвоили ему высокий уровень риска из-за того, что он не сдал расчет по страховым взносам. Однако все документы у него приняли.

В нашем телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера» читатель заметил, что в личном кабинете на сайте ФНС компания получила высокий уровень риска. Причина — нет квартального и полугодового расчета по страховым взносам за 2025 год.

Однако у налогоплательщика все отчеты сданы.

«Думаю, они у себя опять "Обновили программу", и вся страна опять встала "в позу"», — считает один из комментаторов.

Не исключено, что это какой-то сбой, но на всякий случай бухгалтерам лучше проверить информацию о своих компаниях в разделе «Как меня видит налоговая». Он находится в личных кабинетах ЮЛ и ИП.

Так выглядит раздел «Как меня видит налоговая» в личном кабинете на сайте ФНС.

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