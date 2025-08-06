Аннулирование самозанятым чеков может стать поводом для проверки сокрытия доходов с целью ухода от уплаты НПД

Факт аннулирования чека – это не нарушение, но из-за необоснованной корректировки налоговики могут провести проверку.

По правилам режима «Налог на профессиональный доход» самозанятые обязаны выдавать чеки клиентам – физлицам и юрлицам.

Но бывает, что в приложении «Мой налог» чеки необоснованно аннулируют, пишет региональное УФНС.

Факт аннулирования чека – это не нарушение налогового законодательства, так как функционал по аннулированию чеков введен для корректировки ошибок. Но аннулировать чек можно только в двух случаях:

Чек сформирован некорректно (ошибки при вводе данных о заказчике товара или услуги, суммы и даты платежа). После аннулирования ошибочного чека нужно сформировать новый с той же датой и передать его клиенту. Возврат денег клиенту.

«В остальных случаях аннулирование чеков может быть поводом для проверки на предмет сокрытия доходов с целью ухода от уплаты налога», — отметили налоговики.

За это нарушение оштрафуют по ст. 129.13 НК: в размере 20% от суммы расчета. При повторном нарушении в течение шести месяцев штраф увеличится до 100%.

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