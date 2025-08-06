👈👉 Минфин противоречит сам себе в вопросе начисления взносов ИП 1%

При расчете базы для страховых взносов 1 процент ИП на ОСНО не включает в расходы взносы за себя. Но какие – только фиксированные или фиксированные + 1%? На этот вопрос Минфин дал два разных ответа.

Напомним, эта новая норма НК заработала задним числом с начала 2024 года.

База для НДФЛ у ИП на ОСНО = Доходы минус профвычеты.

База для взносов 1% у ИП на ОСНО = Доходы минус профвычеты (кроме взносов на ОПС и ОМС).

Взносы за сотрудников вычитать из профвычета не надо.

А вот взносы за себя надо вычесть. Причем все (т. е. фиксированные + 1%), заявляет Минфин в письме от 23.06.2025 № 03-15-05/61025.

В письме говорится, что исключать надо взносы за себя в соответствии с пунктами 1.2-1.4 статьи 430 НК. В этих пунктах перечислены все взносы ИП, в том числе 1%.

Между тем ранее Минфин в письме от 30.05.2025 № 03-15-06/53905 заявлял, что исключать из профвычета надо только взносы в совокупном фиксированном размере (53 658 руб. в 2025 году). Об этом мы рассказывали тут.

Отметим, что два этих письма с разными разъяснениями одного вопроса подписали разные чиновники Минфина.

Кстати, скоро аналогичную норму про исключение взносов из расходов для расчета взносов 1% внесут и для ИП на УСН и ЕСХН. Но для этих ИП данная норма будет прописана более четко. В проекте сказано, что исключать надо все взносы ИП за себя. Об этих будущих поправках в НК мы писали тут.

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