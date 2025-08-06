Новое правило-2025 о получении требования налоговой на шестой день работает не для всех
В чате ФНС спросили, с какого числа отсчитывается срок ответа на требование:
1С-Отчетность указала, что крайний срок ответа – это дата отправки + 6 рабочих дней на прием + 5 рабочих дней на ответ. То есть дата отправки плюс 11 дней.
А в налоговой сказали, что ответить нужно в течение 5 рабочих дней с даты получения.
«Положения абз. 8 п. 4 ст. 31 НК распространяются только на тех налогоплательщиков, которые обязаны обеспечивать обмен электронными документами в соответствии с п. 5.1 ст. 23 НК», — ответили налоговики.
В этом случае порядок определения даты получения документа описан в письме ФНС от 07.03.2025 № ЕА-4-15/2526@.
А для налогоплательщиков, которые не обязаны представлять декларации по ТКС, действует прежний порядок определения даты получения требования, добавили налоговики.
То есть датой получения документа считается день, следующий за днем его размещения в ЛК налогоплательщика: абз. 4 п. 4 ст. 31 НК. А значит, ответить нужно в течение 5 рабочих дней со дня, следующего за днем размещения документа.
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