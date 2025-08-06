«Красное & Белое» хочет в суде добиться восстановления лицензии на работу в Вологодской области

Сеть алкомаркетов хочет сохранить свои магазины в Вологодской области, поэтому просит суд отменить решение регионального Минэкономики о приостановлении лицензии.

29 июля 2025 года компания «Альфа-М», которая управляет алкомаркетами «Красное & Белое», обратилась в Арбитражный суд Вологодской области, чтобы отменить приказ регионального Минэкономики о приостановлении лицензии на продажу алкоголя.

Компания также хотела на время судебного разбирательства приостановить приказ и продолжить торговлю, но суд 30 июня 2025 года в этом отказал. Следующее заседание назначено на 26 августа. Об этом сказано на сайте картотеки арбитражных дел.

Недавно мы писали, что губернатор Вологодской области Георгий Филимонов объявил об уходе из региона сети «Красное & Белое». Позже компания не подтвердила эту новость, а поданный судебный иск говорит о том, что торговая сеть хочет сохранить право работать в области.

Гендиректор юридической компании «Митра» Юрий Мирзоев рассказал «Коммерсанту», что в большинстве споров по приостановлению лицензий суды принимают сторону регулирующих органов. Управляющий партнер адвокатского бюро «ЭЛКО профи» Елена Козина считает, что компания сможет выиграть дело, если докажет существенные нарушения со стороны властей.

С 1 марта 2025 года на территории Вологодской области начали действовать ограничения на продажу алкоголя. Напитки можно купить только по будням с 12:00 до 14:00.