На Госуслугах запустили более 180 сервисов «жизненные ситуации» по регионам РФ

С помощью региональных «жизненных ситуаций» можно решить вопросы, актуальные для конкретной территории. До конца года запустят еще 245 региональных сервисов.

Более 180 сервисов «жизненные ситуации» запущено в регионах с 2024 года, сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко.

Сервисы работают по принципу одного окна, сокращают сроки получения госуслуг и число визитов в ведомства.

«Региональные сервисы "жизненные ситуации" помогают людям решать их вопросы быстро и комфортно, независимо от того, в каком субъекте России они проживают. Благодаря этим сервисам граждане, с одной стороны, получают качество, не уступающее федеральному. А с другой стороны – решаются задачи, актуальные именно для определенного региона», – сказал Григоренко.

Среди таких ситуаций: проживание в доме — объекте культурного наследия Санкт-Петербурга, получение мер поддержки туристического бизнеса в Красноярском крае, помощь в уходе за тяжелобольным членом семьи в Свердловской области.

«”Жизненная ситуация” для выезда на охоту в Пензенской области помогает оформить охотничий билет и разрешение на охоту. Также сервис включает региональную справочную информацию. Например, в какие сроки и на какую дичь разрешено охотиться в Пензенской области», — говорится в сообщении правительства.

По одному региональному сервису «жизненная ситуация» в среднем сократились:

число документов – на 40%, с 10 до 6;

время получения услуг – на 42%, с 57 до 33 дней;

визиты в ведомства – на 67%, с 6 до 2.

Сервисы работают на Госуслугах и на региональных порталах.

До конца 2025 года запустят еще 245 новых региональных сервисов «жизненные ситуации».